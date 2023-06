Scène ouverte, associations et ambiance brésilienne à Chuzelles La Blanchonnière Chuzelles, 20 juin 2023, Chuzelles.

Scène ouverte, associations et ambiance brésilienne à Chuzelles Mardi 20 juin, 18h00 La Blanchonnière

? Nombreux concerts et animations.

? NOUVEAU : scène ouverte avec la participation des Chuzellois : UnPtitVéloDansLaTête (https://www.facebook.com/unptitvelo.danslatete.1/) et Luna Moon (https://www.instagram.com/lunamoon.off/) !

? Concerts de l’ensemble vocal l’EnVol de Chuzelles-Seyssuel (https://www.facebook.com/LEnVolCS) et de l’École de Musique de Seyssuel-Chuzelles (https://www.facebook.com/Ecole-de-musique-Seyssuel-Chuzelles-1956478258002478).

? Ambiance brésilienne et jazz avec Makeda Duo (https://www.facebook.com/Makeda.Duo) et animation musicale par DJ Sky Concept.

? Buvette et restauration/grill par l’association les Copains des 7 de Chuzelles (https://www.facebook.com/Copainsdes7)

La Blanchonnière 2 rue du Béal, Chuzelles Chuzelles 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0) 4 74 57 90 97 https://chuzelles.fr https://www.facebook.com/laBlanchonniere/ [{« link »: « https://www.facebook.com/unptitvelo.danslatete.1/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@lunamoon.off) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/242184011_269375108370612_1886389239863117939_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=FNShfR-nU8MAX9kCxn4&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfDodxOkkyWdU3SLr2gwr-vgP9wQfaaTKEnxi3RD2QpUOg&oe=64ACF4D7 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/lunamoon.off/ », « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/lunamoon.off/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/LEnVolCS »}, {« link »: « https://www.facebook.com/Ecole-de-musique-Seyssuel-Chuzelles-1956478258002478 »}, {« link »: « https://www.facebook.com/Makeda.Duo »}, {« link »: « https://www.facebook.com/Copainsdes7 »}] Salle d’animation culturelle et sportive de 250 personnes.

Construite en 2019. Parking 110 places, accès via la RD36.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-20T18:00:00+02:00 – 2023-06-20T22:30:00+02:00

2023-06-20T18:00:00+02:00 – 2023-06-20T22:30:00+02:00

© Mairie de Chuzelles