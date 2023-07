Bal Trad à la Fête de l’Agriculture paysanne La Bitarelle, Gros-Chastang (19) Bal Trad à la Fête de l’Agriculture paysanne La Bitarelle, Gros-Chastang (19), 26 août 2023, . Bal Trad à la Fête de l’Agriculture paysanne Samedi 26 août, 17h30 La Bitarelle, Gros-Chastang (19) Prix libre Marché de producteurs, débats, soirées festives… La Conf vous attend pour un week-end festif autour des questions agricoles. Avec l’Adear du Limousin, Terre de Liens, Solidarité paysans, Les Ami·es de la Conf, Agrobio 19, Faîte et Racines… Organisée le groupe Jeunes de la Conf 19. Projection Concert Conférences Conférence gesticulée Marché paysan Restauration Associations Espace enfants Camping Programme complet à venir Vendredi 25 18h : Marché paysan avec restauration sur place par les paysan·nes locaux et Les Fermes du Doustre Samedi 26 18h : Marché paysan avec restauration sur place par les paysan·nes locaux Bal avec Super Novas Concert avec Brama DJ toute la nuit Renseignements Anne : 07 82 95 22 42 contact@confederation-paysanne-limousin.org source : événement Bal Trad à la Fête de l’Agriculture paysanne publié sur AgendaTrad La Bitarelle, Gros-Chastang (19) La Bitarelle, 19320 Gros-Chastang, France [{« link »: « https://lesfermesdudoustre.org/ »}, {« data »: {« author »: « Duo Supernovas », « cache_age »: 86400, « type »: « rich », « title »: « Duo Supernovas », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/72140HUmbzU/hqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « http://www.youtube.com/playlist?list=PLxgIEWL2T8kmxxs-sg0YLpLPp4dfm0d05 », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « /@duosupernovas2669 », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: « « , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/playlist?list=PLxgIEWL2T8kmxxs-sg0YLpLPp4dfm0d05 »}, {« link »: « https://deslendemainsquichantent.org/agenda/brama-en-collaboration-avec-le-crmtl-et-lost-traditions »}, {« link »: « mailto:contact@confederation-paysanne-limousin.org »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/43813 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

baltrad balfolk

Lieu
La Bitarelle, Gros-Chastang (19)
Adresse
La Bitarelle, 19320 Gros-Chastang, France

