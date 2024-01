LA BISE A MADAME CHANTE BRASSENS Lunel, vendredi 22 mars 2024.

Concert solidaire au profit de la Ligue Contre le Cancer « La Bise à madame chante Brassens » Vendredi 22 Mars 21h Espace Georges Brassens Lunel

Au profit de la Ligue Contre le Cancer

Mars bleu, mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal. Quoi de plus naturel que de rendre hommage, qui plus est à l’espace Brassens, au grand Georges, décédé en 1981 des suites d’un cancer de l’intestin… L’ Antenne Lunelloise de la Ligue Contre le Cancer a convié le groupe sétois La Bise à Madame , qui compose de la chanson française festive, joyeuse, aux influences d’Amérique latine, des pays slaves, et du nord au sud de la France… Pour le centenaire de la naissance de Georges Brassens en 2021, le groupe a imaginé le spectacle La Bise à Madame chante Brassens, proposant son interprétation de quelques morceaux choisis de son immense répertoire, façon cumbia, reggae, chanson française de bal, pour laisser notre imagination se promener librement, dans l’idée de partager l’élégance des textes, la joie de la musique,

en chantant, et peut être même en dansant, tous ensemble.

Tarif : 17 €

Contact : Ligue contre le Cancer Lunel 06 50 23 71 68 EUR.

Rue Tivoli

Lunel 34400 Hérault Occitanie

Début : 2024-03-22 21:00:00

fin : 2024-03-22



