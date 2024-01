SHAKE SHAKE GO ALICE ANIMAL LA BISCUITERIE Chateau Thierry, vendredi 22 mars 2024.

SHAKE SHAKE GOShake Shake Go est un groupe d’indie-pop formé à Londres et composé de la chanteuse Poppy Jones, le guitariste Virgile Rozand et le batteur Kilian Saubusse. Ils se fait connaître du grand public en 2015 avec la sortie du titre England Skies , certifié single de diamant à travers le monde et en assurant les premières parties de James Blunt au Royaume-Uni et Rodrigo Y Gabriela en France. Porté par les singles Dinosaur et Come Back To Me , leur second album Homesick sort en 2018. Le groupe est de retour en 2023 avec un nouveau single Red Woman , une chanson pop autobiographique au message fort d’empowerment, porté par la puissance de la voix de Poppy. Aujourd’hui, Shake Shake Go est impatient de retrouver son public !ALICE ANIMALAprès son Album Tandem, sorti en 2021, ALICE ANIMAL reprend la route des concerts, avec un nouvel EP prévu pour 2024. Sur scène, Alice est au coeur de son power trio féminin qui électrise le public par son énergie fougueuse et son identité visuelle marquante. Crinière blonde peroxydée dans le sillage d’une Marylin rock, épaulettes saillantes à la Klaus Nomi, elle se mue sur scène en créature à l’élégance lynchienne. Violence sourde et sensualité, pattes de velours ou toutes griffes dehors, Alice Animal est multiple à l’instar de ses morceaux qui composent un univers original et détonant. Le chant aux modulations claires et affirmées surplombe des lueurs électriques pendant que les textes en français préfèrent les contradictions assumées plutôt que les vérités assénées. Laissez-vous porter par l’intensité de cette voix puissante soutenue par les envolées lyriques d’une guitare électrique débridée !LAURENE VATIERBassiste de formation et de tournées, Laurène Vatier dévoile une nouvelle facette de sa créativité avec un répertoire de chansons francophones. Toujours fidèle à son instrument de prédilection avec lequel elle tisse des arpèges envoutants, elle délivre ses questionnements philosophiques d’une voix délicate.

Tarif : 10.00 – 13.00 euros.

Début : 2024-03-22 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA BISCUITERIE 53 RUE PAUL DOUCET 02400 Chateau Thierry 02