La Bip Fait Son Cinéma THEATRE DES BEAUX ARTS BORDEAUX Catégories d’Évènement: 33000

Bordeaux

La Bip Fait Son Cinéma THEATRE DES BEAUX ARTS, 25 mai 2023, BORDEAUX. La Bip Fait Son Cinéma THEATRE DES BEAUX ARTS. Un spectacle à la date du 2023-05-25 à 20:00 (2023-05-17 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros. Avec (en alternance) Anthony Benoît, Julie Brunie-Tajan, José Carrasco, Aurélie Desert, Élodie Hamain, Aurélie Lopez Richard Perret, David Vernet et Benjamin Viguier.Direction artistique : Richard PerretCompagnie BIP Le festival de Cannes bat son plein ! Comme chaque année, le Palais des Festivals accueille le gotha du cinéma mondial ! Et comme chaque année, les stars du 7ème Art fouleront le tapis rouge et monteront les célèbres marches !Au même moment, à Bordeaux, les comédien.ne.s improvisateurs et improvisatrices de la BIP monteront sur la scène du Théâtre des Beaux-Arts pour rendre hommage aux nombreux films que le Festival de Cannes a primés.À partir de situations, de musiques ou de réalisateurs célèbres, ils et elles inventeront devant vous de nouvelles scènes à couper le souffle. Venez rire, frissonner, pleurer, chanter au cours de ce voyage improvisé au cœur du 7ème Art.Un exercice d’équilibristes, exigeant, bluffant, servi par la créativité sans limite des comédien.ne.s de la compagnie BIP. La Bip Fait Son Cinéma Votre billet est ici THEATRE DES BEAUX ARTS BORDEAUX 2RUE DES BEAUX ARTS 33000 Avec (en alternance) Anthony Benoît, Julie Brunie-Tajan, José Carrasco, Aurélie Desert, Élodie Hamain, Aurélie Lopez Richard Perret, David Vernet et Benjamin Viguier. Direction artistique : Richard Perret Compagnie BIP Le festival de Cannes bat son plein ! Comme chaque année, le Palais des Festivals accueille le gotha du cinéma mondial ! Et comme chaque année, les stars du 7ème Art fouleront le tapis rouge et monteront les célèbres marches ! Au même moment, à Bordeaux, les comédien.ne.s improvisateurs et improvisatrices de la BIP monteront sur la scène du Théâtre des Beaux-Arts pour rendre hommage aux nombreux films que le Festival de Cannes a primés. À partir de situations, de musiques ou de réalisateurs célèbres, ils et elles inventeront devant vous de nouvelles scènes à couper le souffle. Venez rire, frissonner, pleurer, chanter au cours de ce voyage improvisé au cœur du 7ème Art. Un exercice d’équilibristes, exigeant, bluffant, servi par la créativité sans limite des comédien.ne.s de la compagnie BIP. .17.8 EUR17.8. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: 33000, Bordeaux Autres Lieu THEATRE DES BEAUX ARTS Adresse 2RUE DES BEAUX ARTS Ville BORDEAUX Departement 33000 Lieu Ville THEATRE DES BEAUX ARTS BORDEAUX

THEATRE DES BEAUX ARTS BORDEAUX 33000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

La Bip Fait Son Cinéma THEATRE DES BEAUX ARTS 2023-05-25 was last modified: by La Bip Fait Son Cinéma THEATRE DES BEAUX ARTS THEATRE DES BEAUX ARTS 25 mai 2023 Théâtre des Beaux Arts Bordeaux

BORDEAUX 33000