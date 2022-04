La biodiversité via votre smartphone Muséum d’histoire naturelle Genève Catégorie d’évènement: Genève

Muséum Genève participe à la [Fête de la nature](https://fetedelanature.ch/) ! Du 18 au 22 mai et dans toute la Suisse, des activités sont organisées par des passionnés de la nature pour vous emmener au cœur de la biodiversité dans des ateliers et des expérimentations directement sur le terrain pour vous sensibiliser à la richesse de notre environnement. Découvrez, tout en vous amusant et en apprenant, la biodiversité du parc Malagnou grâce à votre smartphone. Accompagné-e de spécialistes [d’AniMuse](https://animuse.ch/), vous pourrez découvrir en détail la biodiversité du parc Malagnou, grâce à un objectif macro adapté à votre smartphone. **Détails:** * Date : vendredi 20 mai 2022 * Lieu : Muséum d’histoire naturelle – Parc Malagnou * Horaire : 11h / 12h / 13h30 / 14h30 * Durée: 1h * Tout public * Gratuit * Limité à 12 personnes par atelier * Sur inscription: [[mickael.blanc@ville-ge.ch](mickael.blanc@ville-ge.ch)](mickael.blanc@ville-ge.ch) En lien avec l’exposition temporaire [tout contre la Terre](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/agenda/tout-contre-la-terre/) [Plus d’informations](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/agenda/fabrication-de-gites-a-abeilles-solitaires/)

Dans le cadre de la Fête de la Nature, Muséum Genève propose toutes sortes d'activités autour de la biodiversité.

