La biodiversité végétale en ville Médiathèque centre-ville, 16 novembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Médiathèque centre-ville, le mardi 16 novembre à 19:30

La biodiversité végétale en milieu urbain est étudiée de près depuis quelques années, notamment car elle est susceptible d’offrir de nombreux services écologiques. Quelles espèces s’installent-elles en ville et comment ? Quels peuvent en être les bienfaits pour la santé des citadins ? Dans quelle mesure la biodiversité peut-elle tempérer les phénomènes plus difficiles à supporter comme les canicules ou les proliférations d’espèces indésirables ? Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Au-delà de 10 min après le début de l’animation plus aucune entrée ne sera autorisée. Merci de votre compréhension. Depuis le 21 juillet, l’accès aux médiathèques est conditionné à la présentation d’un passe sanitaire complet pour les plus de 17 ans. A compter du 30 septembre, cette mesure s’applique également aux enfants de 12 ans et plus.

Renseignements : 01 41 23 80 69.

Conférence par Anna Kondratyeva, chercheuse au Muséum national d’Histoire naturelle.

Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



