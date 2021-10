Paris Médiathèque Edmond Rostand île de France, Paris La biodiversité urbaine, une alliée essentielle Médiathèque Edmond Rostand Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

La biodiversité urbaine, une alliée essentielle Médiathèque Edmond Rostand, 16 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 16 octobre 2021

de 16h à 17h

gratuit

Conférence de Michel Ascoet La ville et ses infrastructures représentent un écosystème particulier où la nature peut y trouver sa place. Cette biodiversité urbaine joue pourtant un rôle essentiel dans le bien-être des citoyens. Cette visioconférence vous permettra de découvrir les éléments qui composent cette biodiversité ainsi que les bienfaits qu’elle nous apporte si nous l’aidons à s’exprimer. Animations -> Conférence / Débat Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet Paris 75017

3 : Wagram (549m) 3 : Pereire (649m) T3 Porte d’Asnières

Contact :Médiathèque Edmond Rostand 01 48 88 07 17 mediatheque.edmond-rostand@paris.fr https://bibliotheques.paris.fr/ https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand/ Animations -> Conférence / Débat Bibliothèques

Date complète :

2021-10-16T16:00:00+02:00_2021-10-16T17:00:00+02:00

Atlas de la Biodiversité

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Edmond Rostand Adresse 11 rue Nicolas Chuquet Ville Paris lieuville Médiathèque Edmond Rostand Paris