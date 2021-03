Paris Maison Paris Nature Paris La biodiversité nocturne Maison Paris Nature Paris Catégorie d’évènement: Paris

La biodiversité nocturne Maison Paris Nature, 14 avril 2021-14 avril 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 14 avril 2021

de 14h30 à 16h30

gratuit

[Visioconférence] Assez méconnue du grand public, la biodiversité nocturne représente pourtant plus de 2/3 des espèces animales ! Sa richesse et sa diversité lui donnent un rôle crucial dans l’équilibre des écosystèmes. Ces espèces fascinantes sont ainsi complémentaires de la biodiversité diurne, et très présentes à Paris. Caroline Vickridge, de l’association Noé, vous présentera comment ces espèces se sont adaptées aux différentes contraintes de la vie nocturne et les menaces qui pèsent sur elles. En direct depuis chez vous ==> Visioconférence Animations -> Conférence / Débat Maison Paris Nature Parc Floral de Paris Paris 75012

1 : Château de Vincennes (578m) 1 : Bérault (1113m)

Contact :Maison Paris Nature https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576#presentation https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv Animations -> Conférence / Débat Étudiants;Urbain;Insolite;Végétalisons Paris;Ados;Bibliothèques;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-04-14T14:30:00+02:00_2021-04-14T16:30:00+02:00

©Michel NEFF

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Maison Paris Nature Adresse Parc Floral de Paris Ville Paris