Spécial : JOUR DE LA NUIT [Sortie] Lors de la coévolution de la faune et de la flore, les pollinisateurs animaux ont été adoptés et sélectionnés par les plantes à fleurs. Des plantes à floraisons nocturnes sont pollinisées par des pollinisateurs… nocturnes ! Et pour que tout cela fonctionne, la faune et la flore ont besoin de la nuit ! À la suite d’une courte présentation en salle, nous nous baladerons dans le Parc Floral pour observer et discuter les rapports faune / flore nocturnes.

Animation présentée par Paul-Robert Takacs de la Division Biodiversité de la Ville de Paris. Rendez-vous à la Maison Paris Nature au pavillon 2 du Parc Floral de Paris. Les grilles du Parc Floral fermant à 18h30 en cette saison, nous soulignons l’importance d’arriver à l’heure à l’animation. L’accès à l’animation sera impossible passé 18h30. Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Maison Paris Nature Pavillon 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://formulaires.paris.fr/formulaires/2730?deco=brand

