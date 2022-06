La biodiversité entre légende et botanique Plonéour-Lanvern Plonéour-Lanvern Catégories d’évènement: Finistère

Plonéour-Lanvern

La biodiversité entre légende et botanique Plonéour-Lanvern, 29 juillet 2022, Plonéour-Lanvern. La biodiversité entre légende et botanique

Chapelle Notre Dame De Languivoa Chapelle Notre-Dame-De-Languivoa Lieu-dit Languivoa Plonéour-Lanvern Finistère Chapelle Notre-Dame-De-Languivoa Chapelle Notre Dame De Languivoa

2022-07-29 21:00:00 – 2022-07-29 22:00:00

Chapelle Notre-Dame-De-Languivoa Chapelle Notre Dame De Languivoa

Plonéour-Lanvern

Finistère Force et douceur de la nuit, une veillée à l’ancienne ça vous dit ? Laissez vous conter la biodiversité dans un lieu inspirant.

20 participants maximum sur réservation. Force et douceur de la nuit, une veillée à l’ancienne ça vous dit ? Laissez vous conter la biodiversité dans un lieu inspirant.

20 participants maximum sur réservation. Chapelle Notre-Dame-De-Languivoa Chapelle Notre Dame De Languivoa Plonéour-Lanvern

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plonéour-Lanvern Autres Lieu Plonéour-Lanvern Lieu-dit Languivoa Adresse Plonéour-Lanvern Finistère Chapelle Notre-Dame-De-Languivoa Chapelle Notre Dame De Languivoa Ville Plonéour-Lanvern lieuville Chapelle Notre-Dame-De-Languivoa Chapelle Notre Dame De Languivoa Plonéour-Lanvern Departement Finistère

Plonéour-Lanvern Lieu-dit Languivoa Plonéour-Lanvern Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ploneour-lanvern/

La biodiversité entre légende et botanique Plonéour-Lanvern 2022-07-29 was last modified: by La biodiversité entre légende et botanique Plonéour-Lanvern Plonéour-Lanvern Lieu-dit Languivoa 29 juillet 2022 Chapelle Notre Dame De Languivoa Chapelle Notre-Dame-De-Languivoa Lieu-dit Languivoa Plonéour-Lanvern Finistère

Plonéour-Lanvern Finistère