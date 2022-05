La biodiversité en ville avec les Petits Débrouillards Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

**Quelques expériences ponctuent la balade pour comprendre les phénomènes de pollinisation, le rôle des insectes etc…** **Tout public.** **À partir de 6 ans, sur inscription**

Gratuit, sur inscription

Tout au long du parcours, les baladeurs accompagnés des Petits Débrouillards, explorent la faune et la flore du quartier visité, et découvrent les différentes variétés présentes. Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

