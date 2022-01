La biodiversité en forêt de Chambiers parking du château de Chambiers, 11 mai 2022, Durtal.

parking du château de Chambiers, le mercredi 11 mai à 14:00

_En partenariat avec le Conseil Départemental 49_ Venez découvrir les oiseaux, insectes, plantes et leurs habitats sur un Espace naturel sensible à Durtal. Venez échanger avec un forestier et la LPO et comprendre la gestion forestière favorable à la biodiversité de ce massif riche d’espèces peu communes. _Prévoir tenue de terrain et vêtements adaptés à la météo._

Gratuit ; Réservation obligatoire, limitée à 30 personnes ; clôture des inscriptions le mardi 10 mai avant 16h

Une balade en forêt sur un Espace naturel Sensible proposée par la LPO Anjou – Pays de la Loire Grandeur Nature

parking du château de Chambiers Durtal Durtal Maine-et-Loire



2022-05-11T14:00:00 2022-05-11T17:00:00