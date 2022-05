La biodiversité en centre bourg mairie Saint-Jean-des-Ollières Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Saint-Jean-des-Ollières

La biodiversité en centre bourg mairie, 5 juin 2022, Saint-Jean-des-Ollières. La biodiversité en centre bourg

mairie, le dimanche 5 juin à 09:30

Serge Chaleil arpente les rues du bourg de Saint-Jean-des-Ollières pour vous emmener à la découverte de la biodiversité en cœur de bourg. Faune, flore, vous serez surpris de la richesse qui se cache au détour d’une rue, au coin d’un mur ou à l’angle d’une maison. Aux alentours du village de Saint-Jean, suivez les pas de Serge Chaleil pour un parcours guidé et commenté autour de la biodiversité. mairie saint jean des ollières Saint-Jean-des-Ollières Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T09:30:00 2022-06-05T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Saint-Jean-des-Ollières Autres Lieu mairie Adresse saint jean des ollières Ville Saint-Jean-des-Ollières lieuville mairie Saint-Jean-des-Ollières Departement Puy-de-Dôme

mairie Saint-Jean-des-Ollières Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-des-ollieres/

La biodiversité en centre bourg mairie 2022-06-05 was last modified: by La biodiversité en centre bourg mairie mairie 5 juin 2022 mairie Saint-Jean-des-Ollières Saint-Jean-des-Ollières

Saint-Jean-des-Ollières Puy-de-Dôme