Le jeudi 25 novembre 2021

de 18h à 19h30

Dans le cadre de son cycle de conférences à destination du grand public, l’ARB Île-de-France vous invite en ligne Jeudi 25 novembre de 18h à 19h30 à découvrir la biodiversité des cimetières à travers les premiers résultats de l’étude “Cimetières vivants”. En 2020, l’Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France a lancé une étude pour qualifier et mieux connaitre la faune et la flore présente dans 45 cimetières franciliens. Ces espaces sont par nature des lieux de quiétude à l’abri des perturbations inhérentes à la ville et donc potentiellement favorable à l’accueil de la biodiversité. Les objectifs sont d’évaluer les facteurs pouvant influer sur la diversité de la flore et la faune des cimetières : les modes de gestions, les typologies d’aménagement ou l’environnement immédiat. Afin de pouvoir les comparer entre eux mais aussi avec d’autres espaces publics comme les parcs, l’étude s’appuie sur 6 programmes de sciences participatives. Ainsi pour chaque cimetière sont appliqués les protocoles suivants : Sauvages de ma rue, Vigie-Flore, SPIPOLL, EPOC, Mission hérisson et Vigie-Chiro. L’étude se poursuivra jusqu’en 2023 mais les premiers résultats 2020 ont déjà permis d’identifier 175 morphogroupes d’insectes pollinisateurs, 421 espèces de plantes vasculaires, 15 espèces de chiroptères et 4 morphogroupes de mammifères terrestres Cette conférence sera l’occasion de vous présenter l’étude, les premiers résultats obtenus à partir des données 2020 et un exemple de cimetière végétalisé. Animations -> Conférence / Débat L’Institut Paris Region 15 rue Falguière Paris 75015

