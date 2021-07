LA BIODIVERSITÉ DES BORDS DES CHEMINS – LA CHAPELLE DES MARAIS La Chapelle-des-Marais, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, La Chapelle-des-Marais.

Rue de Penlys Médiathèque Gaston Leroux

La Chapelle-des-Marais Loire-Atlantique La Chapelle-des-Marais

Une randonnée pour se laisser surprendre par les chemins bocagers. L’occasion de sortir un peu de la ville, de s’évader, et de faire connaissance avec la nature qui nous entoure ! Ce parcours de 5 km nous permettra de reconnaître différents arbres et arbustes, d’observer les oiseaux et petites bêtes des bords de chemins.

Animée par le CPIE Loire Océane

