La biodiversité de l’île aux Cygnes sur l’île aux Cygnes, au pied de la statue de la Liberté Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

La biodiversité de l’île aux Cygnes sur l’île aux Cygnes, au pied de la statue de la Liberté, 30 mai 2022, Paris. Le lundi 30 mai 2022

de 14h30 à 16h00

. gratuit

Créée au 19èmesiècle, cette île artificielle plantée d’une remarquable variété d’arbres accueille sur ses perrés en pente douce une flore sauvage variée accompagné de son cortège d’insectes. Dans la Seine, les herbiers aquatiques, rares à Paris, permettent la reproduction de nombreux poissons. Cette source de nourriture est mise à profit par le martin pêcheur qui niche à proximité. · Lundi 30 mai 14h30 La biodiversité de l’île aux Cygnes Créée au 19èmesiècle, cette île artificielle plantée d’une remarquable variété d’arbres accueille sur ses perrés en pente douce une flore sauvage variée accompagné de son cortège d’insectes. Dans la Seine, les herbiers aquatiques, rares à Paris, permettent la reproduction de nombreux poissons. Cette source de nourriture est mise à profit par le martin pêcheur qui niche à proximité. Rendez-vous: sur l’île aux Cygnes, au pied de la statue de la Liberté sur l’île aux Cygnes, au pied de la statue de la Liberté ile aux cygnes 75015 Paris Contact : https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature

pascal Bonneau

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu sur l'île aux Cygnes, au pied de la statue de la Liberté Adresse ile aux cygnes Ville Paris lieuville sur l'île aux Cygnes, au pied de la statue de la Liberté Paris Departement Paris

sur l'île aux Cygnes, au pied de la statue de la Liberté Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

La biodiversité de l’île aux Cygnes sur l’île aux Cygnes, au pied de la statue de la Liberté 2022-05-30 was last modified: by La biodiversité de l’île aux Cygnes sur l’île aux Cygnes, au pied de la statue de la Liberté sur l'île aux Cygnes, au pied de la statue de la Liberté 30 mai 2022 au pied de la statue de la Liberté Paris Paris sur l'île aux Cygnes

Paris Paris