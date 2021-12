La biodiversité de la Seine Les Étincelles du Palais de la découverte, 29 octobre 2021, Paris.

La biodiversité de la Seine

du vendredi 29 octobre au mercredi 1 décembre à Les Étincelles du Palais de la découverte

Les activités humaines se sont souvent développées le long des fleuves et autres cours d’eau. Aujourd’hui, le bassin versant de la Seine regroupe 30% de la population française et 40% de l’activité économique. Malgré cette forte présence humaine, d’autres formes de vie sont présentes. Dans cette eau trouble se cachent des algues, des plantes, des crustacés, des éponges, des coquillages et bien sûr des poissons. Grâce à l’observation d’échantillons de plancton et de maquettes, partez à la découverte de la biodiversité actuelle de la Seine sous toutes ses formes, et de son évolution. Découvrons comment interagissent les différentes espèces vivantes dont l’humain. ,

Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

