La biodiversité dans le débat politique Collège des Bernardins, 9 mai 2022, Paris.

La biodiversité dans le débat politique

Collège des Bernardins, le lundi 9 mai à 14:00

À la suite de la présentation du documentaire « Guyane. Une seule santé » réalisé pour Guyane la 1ère, vous pouvez désormais découvrir la version intégrale du projet de Marie-Monique Robin « La fabrique des pandémies ». Un temps d’échange avec la réalisatrice et France Nature Environnement suivra la projection du film. Synopsis Sras, Ebola, Fièvre de Lassa, ou Covid-19 : depuis les années 2000, l’humanité est confrontée à au moins une nouvelle maladie infectieuse par an. Toutes ces maladies émergentes sont des zoonoses, des maladies transmises par des animaux aux humains. En précipitant l’effondrement de la biodiversité, les activités humaines sont les responsables de cette « épidémie de pandémies », selon un grand nombre de scientifiques. « La santé planétaire », c’est la réponse qu’ils proposent face à cette menace : une conception globale de la santé pour prendre soin tout à la fois des hommes, des animaux et des écosystèmes. Partie à la rencontre de ces « écologues de la santé », Juliette Binoche découvre comment, sur le front de la déforestation, des monocultures et de l’élevage industriel, mais aussi du dérèglement climatique, aux quatre coins du monde de multiples vigies scientifiques surveillent la propagation de nouveaux agents pathogènes, et travaillent avec les populations locales pour en limiter les risques. Et le constat est sans appel : si nous ne nous attaquons pas aux causes environnementales, les alertes aux pandémies prendront le pouvoir sur nos vies et le coût – financier, humain et écologique – sera colossal. Biographie Marie-Monique Robin est née en 1960 dans une ferme du Poitou. Après des études en Allemagne, elle est diplômée du Centre Universitaire d’Enseignement du Journalisme (CUEJ). Elle débute sa carrière à l’agence Capa pour qui elle réalise de nombreux documentaires d’investigation. En 2011, elle monte avec ses proches une maison de production citoyenne. En 38 ans, Marie-Monique a réalisé plus de 200 reportages et documentaires. Une douzaine d’entre eux sont associés à des livres. Lauréate d’une trentaine de prix internationaux, elle reçoit le prix Albert-Londres en 1995, puis en 2019 le prix Rachel Carson en Norvège. En 2016, elle reçoit de la SCAM le prix Christophe de Ponfilly pour l’ensemble de son œuvre. Télécharger le dossier de presse Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/la-biodiversite-dans-le-debat-politique

Rencontres et débats.

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-09T14:00:00 2022-05-09T17:00:00