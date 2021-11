La Biodiversité c’est la vie – c’est notre vie Saint-Benoît-sur-Loire, 24 novembre 2021, Saint-Benoît-sur-Loire.

La Biodiversité c’est la vie – c’est notre vie Saint-Benoît-sur-Loire

2021-11-24 14:00:00 – 2021-11-24 17:00:00

Saint-Benoît-sur-Loire Loiret Saint-Benoît-sur-Loire

– par l’Union européenne avec le soutien de la municipalité de Saint Benoit sur Loire –

Exposition, animations diverses et séances de planétarium et de cosmorium

Cosmorium le 24/11 à 14h30, 15h30 et 16h30

le 27/11 à 11h, 14h45 et 15h45

– RESPECT DES CONDITIONS SANITAIRES ACTUELLES –

+33 2 38 35 73 28

Saint-Benoît-sur-Loire

