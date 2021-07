Semoy Bibliothèque municipale George-Sand Loiret, Semoy La biodiversité, c’est la vie, c’est notre vie ! Bibliothèque municipale George-Sand Semoy Catégories d’évènement: Loiret

Semoy

La biodiversité, c’est la vie, c’est notre vie ! Bibliothèque municipale George-Sand, 28 septembre 2021, Semoy. La biodiversité, c’est la vie, c’est notre vie !

du mardi 28 septembre au samedi 30 octobre à Bibliothèque municipale George-Sand

Au travers des éléments interactifs et des panneaux, le public est invité à découvrir les multiples facettes de la diversité biologique. Au-delà des notions clés, le visiteur pourra se rendre compte de l’importance pour l’Homme, dans les domaines économiques, culturels, scientifiques et de l’innovation de la biodiversité. _Exposition de Centre•Sciences_

accès libre

Découvrir les multiples facettes de la diversité biologique Bibliothèque municipale George-Sand 2, place François-Mitterrand 45400 SEMOY Semoy Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-28T15:00:00 2021-09-28T18:00:00;2021-09-29T15:00:00 2021-09-29T18:30:00;2021-10-01T15:00:00 2021-10-01T18:00:00;2021-10-02T09:30:00 2021-10-02T12:30:00;2021-10-05T15:00:00 2021-10-05T18:00:00;2021-10-06T15:00:00 2021-10-06T18:30:00;2021-10-08T15:00:00 2021-10-08T18:00:00;2021-10-09T09:30:00 2021-10-09T12:30:00;2021-10-12T15:00:00 2021-10-12T18:00:00;2021-10-13T15:00:00 2021-10-13T18:30:00;2021-10-15T15:00:00 2021-10-15T18:00:00;2021-10-16T09:30:00 2021-10-16T12:30:00;2021-10-19T15:00:00 2021-10-19T18:00:00;2021-10-20T15:00:00 2021-10-20T18:30:00;2021-10-22T15:00:00 2021-10-22T18:00:00;2021-10-23T09:30:00 2021-10-23T12:30:00;2021-10-26T15:00:00 2021-10-26T18:00:00;2021-10-27T15:00:00 2021-10-27T18:30:00;2021-10-29T15:00:00 2021-10-29T18:00:00;2021-10-30T09:30:00 2021-10-30T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Semoy Autres Lieu Bibliothèque municipale George-Sand Adresse 2, place François-Mitterrand 45400 SEMOY Ville Semoy lieuville Bibliothèque municipale George-Sand Semoy