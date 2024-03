La biodiversité avec Maestro Muséum de Toulouse Toulouse, samedi 6 avril 2024.

La biodiversité avec Maestro A l’occasion de l’ouverture d’un nouvel espace d’exposition au Muséum, retrouvez le célèbre professeur des séries Il était une fois. Une journée pleine d’activités ! 6 et 7 avril Muséum de Toulouse Inclus dans le billet d’entrée, sans inscription

Début : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T10:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:00:00+02:00

LA BIODIVERSITÉ AVEC MAESTRO

Samedi 6 et dimanche 7 avril 2024

A l’occasion de l’ouverture d’un nouvel espace d’exposition au Muséum, le célèbre professeur des série Il était une fois… L’Homme guidera le public pour deux journées d’animations à la découverte de ce parcours dédié à la biodiversité dont il est le parrain !

Au même titre que le Muséum, ce savant éclairé a à cœur de transmettre sa passion des sciences. Ses créateurs et dessinateurs nous feront l’honneur de leur présence exceptionnelle à Toulouse pour nous raconter les secrets de cette série culte qui traverse les générations.

Ouvrez l’œil, vous aurez peut-être la chance de croiser le professeur mythique au détour d’un arbre et de garder une trace de cette rencontre fabuleuse !

Accès libre inclus dans le billet d’entrée.

Intervenant : PROCIDIS / Maestro la mascotte

PROJECTION – RENCONTRE

Maestro raconté par ses créateurs.

La préservation de l’environnement, et le développement de l’humanité sur terre de façon respectueuse et harmonieuse sont des thèmes présents dans toute la saga Il était une fois… dont Maestro est le héros.

Dès 1978 dans Il était une fois… L’Homme, Albert Barillé, son créateur, a consacré le dernier épisode de la série à ces enjeux. Étant convaincu de la nécessité d’éveiller les consciences des plus jeunes pour construire un futur plus respectueux de la Planète, Albert Barillé a terminé son œuvre en dédiant l’intégralité de sa dernière série, Il était une fois… Notre Terre, au développement durable.

Après la projection de l’épisode La Terre (Et demain), le dernier de la série Il était une fois… L’Homme (1978), Hélène Barillé, présidente de Procidis, la société de production de la série et les dessinateurs Jean Barbaud et Afroula Hadjiyannakis partageront avec le public l’histoire de cette saga culte et de ses personnages, ainsi que les secrets de fabrication de dessins animés qui traversent les générations avec un héros emblématique, le célèbre Maestro.

SAMEDI 6 AVRIL À 16H30

DIMANCHE 7 AVRIL À 11H

Séances photo avec Maestro

La mascotte de Maestro vous accueillera les bras ouverts et la barbe impeccable pour une photo souvenir en famille ou entre amis !

CHAMPS LIBRE

SAMEDI DE 15H À 17H30

DIMANCHE DE 10H À 12H30 ET DE 16H À 17H30

La biodiversité

Un épisode de la série Il était une fois… notre Terre (2008 – 25 min)

Pierrot, Psi, Pierrette, Jumbo et leurs amis sont des collégiens qui se posent beaucoup de questions sur l’état de la planète et le futur de l’humanité. La pollution de l’air, des océans, le pétrole et les énergies, la pauvreté, les enfants dans la guerre … Ils voudraient bien faire quelque chose, mais quoi ?

Maestro, leur cher professeur à la longue barbe pleine de malice, va les aider à y voir plus clair. Il vient d’ailleurs de terminer sa toute dernière invention dont il est très fier : une mappemonde express. Pour se déplacer à la vitesse de l’éclair!

Grâce à elle, nos héros vont voyager aux 4 coins du monde, rencontrer les populations et mieux comprendre ce qui ne va pas.

Ils vont créer un journal et un club, le « club des héritiers de la planète » pour que tous les jeunes du monde entier s’unissent et fassent entendre leur voix. Pour que la pollution, l’épuisement des ressources, les inégalités… ne soient pas leur quotidien de demain.

SAMEDI 6 AVRIL DE 10H À 16H

DIMANCHE 7 AVRIL DE 12H À 16H

Passeur d’Histoires : et si la biodiversité se racontait…

De la cime des arbres au fond des océans, des régions polaires aux déserts brûlants, le monde du vivant est aussi varié que foisonnant. En compagnie du Passeur d’Histoires, découvrez toute sa diversité afin de mieux le préserver.

DE 16H À 16H30 (horaire exceptionnel).

