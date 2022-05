La biodiversité au jardin Maison de l’eau du SIARH, 4 juin 2022, Carrières-sous-Poissy.

La Maison de l’eau ouvre les portes de son jardin pédagogique le samedi 4 juin 2022. ———————————————————————————— ### Enfants, jeunes ou adultes, des activités pour tous les âges Au programme, 4 ateliers de 30 min en continue sur la journée, sur le thème de la biodiversité au jardin: * Les végétations spontanées, leurs dynamiques ou leur stabilité au jardin, comment s’en inspirer, désherber sélectivement, introduire de nouvelles espèces et renaturalistions. * Dessiner et organiser un terrain pour qu’il devienne un jardin, la diversité dans l’unité et la cohérence. Les outils et machines : bien les utiliser sans en abuser. * Les aménagements spécifiques : zone maigre, rocailles et murets, mares, bois mort mais aussi nichoirs, abris et hotels à insectes. * Le recyclage des matières organiques issues de l’entretien extensif des zones à forte biodiversité vers la zone de production: broyage, compostage, paillage, potager…

Entrée libre de 10h à 12h30 puis de 14h à 18h

La Maison de l’eau vous ouvre les portes de son jardin pédagogique. En famille,venez découvrir notre jardin et participer à nos animations sur le thème du jardin écologique, nos insectes et nos sols.

Maison de l’eau du SIARH 2 boulevard Pelletier 78955 Carrières-sous-Poissy Carrières-sous-Poissy Yvelines



