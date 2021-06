LIVAROT-PAYS-D'AUGE Ferme de la Cauchetière Livarot-Pays-d'Auge La biodiversité à travers les sens Ferme de la Cauchetière LIVAROT-PAYS-D'AUGE Catégorie d’évènement: Livarot-Pays-d'Auge

La biodiversité à travers les sens Ferme de la Cauchetière, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, LIVAROT-PAYS-D'AUGE. La biodiversité à travers les sens

du mercredi 21 juillet au mercredi 18 août à Ferme de la Cauchetière

Promenade pieds nus, à l’aveugle, dans des parterres divers, pour redécouvrir dame nature à travers les sens. (4km/2h30) – Niveau 1

Tarif de base 5,50€ Tarif enfant 0,00€ -12 ans

Promenade pieds nus, à l’aveugle, dans des parterres divers, pour redécouvrir dame nature à travers les sens. (4km/2h30) – Niveau 1 Ferme de la Cauchetière 501 chemin de la Cauchetière,14140,LIVAROT-PAYS-D’AUGE LIVAROT-PAYS-D’AUGE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-21T16:00:00 2021-07-21T18:30:00;2021-08-18T16:00:00 2021-08-18T18:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Livarot-Pays-d'Auge Étiquettes évènement : Autres Lieu Ferme de la Cauchetière Adresse 501 chemin de la Cauchetière,14140,LIVAROT-PAYS-D'AUGE Ville LIVAROT-PAYS-D'AUGE lieuville Ferme de la Cauchetière LIVAROT-PAYS-D'AUGE