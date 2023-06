Visite libre de la binnetiere La binnetiere Lignou Lignou Catégories d’Évènement: Lignou

Orne Visite libre de la binnetiere La binnetiere Lignou, 16 septembre 2023, Lignou. Visite libre de la binnetiere 16 et 17 septembre La binnetiere Maison ancienne,​15 ou 16 es, moulin, boulangerie, presse à cidre. etang, La binnetiere 61220 Lignou Lignou 61220 Orne Normandie Batiment pierre et torchis dont l origine remonte au 13 ou 14 ene siecle. Moulin et boulangerie, pressoir a cidre, chenes anciens remarquables, etangs , zone humide. Prairie. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

