La Billy Les Disquaires Paris, 10 décembre 2023 20:00, Paris.

Le dimanche 10 décembre 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant PAF : 5 EUR

La Billy (rock psyché FR – Nouvel album « Ollie Queen » !)

OLLIE QUEEN – PREMIER ALBUM

C’est prêt ! On est hyper fiers de vous inviter aux Disquaires pour fêter la sortie d’Ollie Queen, notre premier album, fruit de trois ans de travail passionné de composition et une rencontre « psycho-harmonique » entre Bruno Souchu et Aude Brisson. Une promenade musicale vintage qui vous sera interprétée en live pour la première fois dans son intégralité !

LA BILLY – POP ROCK PSYCHE FR

La Billy est un groupe de pop rock psychédélique parisien, dont la musique emprunte habilement les codes de la pop : les oreilles fines décèleront l’influence Gainsbourienne, les envolées acidulées de Tame Impala, et la disco fleurie de L’Impératrice.

LOUISE DISSOUS – CHANSON FR

Auteure-compositrice-interprète, Louise Dissous se livre avec sincérité à travers ses textes en français. Dans un registre intimiste et poétique, ses chansons ont le poids d’un aveu, la douceur d’une confidence.

Avec son premier single « Ailleurs » sorti le 13 octobre, Louise nous emmène dans les méandres de la pensée ; là où le rêve et la réalité se confondent, où l’identité se fragmente. Sa voix puissante et cristalline, le timbre feutré du piano et l’expressivité des cordes se mêlent à une rythmique menaçante, et créent les textures d’un univers musical enivrant, tissé de ses peurs, de ses regrets, mais aussi de beaucoup de tendresse et d’espoir. Sa musique s’inscrit dans la tradition de la chanson française, dans laquelle s’invitent le romantisme d’une Regina Spektor, la finesse d’une Agnès Obel et la sensibilité d’une Fiona Apple.

Louise Dissous signe ainsi avec « Ailleurs » la première page d’un journal intime à la fois criant de réalisme et éperdument rêveur. Son premier EP “Le bruit des songes” sera disponible sur toutes les plateformes en 2024.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



