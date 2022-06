La Bigourdane fête ses 130 ans Tarbes, 2 juillet 2022, Tarbes.

La Bigourdane fête ses 130 ans

2022-07-02 13:30:00 13:30:00 – 2022-07-02

Le but de cette journée est d’essayer de rassembler le plus grand nombre de personnes ayant été membre de l’association.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :

– 13h30 : Photographie de tous les adhérents et de tous les anciens sur les marches de la mairie

(Des plus anciens aux plus jeunes…tout le monde est invité….Merci si vous pouvez porter les couleurs de la Bigourdane soit jaune et noir)

– 14h30 : Déambulation avec fanfare et petite démonstration de nos gymnastes au jardin Massey

– 16h30 : Rendez-vous au Palais des Sports

– 17h00 : Gala gymnique de fin d’année 2021/2022 gratuit

– 19h30 : Réception et soirée conviviale sous le chapiteau du T.G.B (Buvette et restauration rapide)

A noter également :

A partir du vendredi 24/06/2022 – Hall de la Mairie : Exposition de nos archives et des photos de nos anciens et de nos plus jeunes à

