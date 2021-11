La BIG PARTY Caen, 5 novembre 2021, Caen.

La BIG PARTY centre chorégraphique national de Caen en Normandie 13 rue du Carel Caen

2021-11-05 20:00:00 20:00:00 – 2021-11-06 02:00:00 02:00:00 centre chorégraphique national de Caen en Normandie 13 rue du Carel

Caen Calvados

C’est le grand retour de la BIG PARTY ! Un dancefloor de début de saison ouvert à tou.te.s et particulièrement enjoué cette année. Une belle occasion de se retrouver, de danser ensemble et de découvrir la programmation pour 2022.

Programme de la soirée :À partir de 19h30 : Accueil et inscriptions aux ateliers de danse gratuits – jauge limitéeDe 20h à 21h15 : au choix atelier de Krump ou d’Electro dance21h15 : Présentation de l’année 2022 avec des surprises !De 22h à 00h : TTristana DJ setDe 00h à 2h : Glitter DJ set

Scénographie : Nicolas Maalouly

Entrée sans réservation. Inscriptions aux ateliers le soir même sur place.

Un passe sanitaire valide sera demandé pour entrer en salle

https://ccncn.eu/evenement/la-big-party-4/

