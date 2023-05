La Big Jam – Canal Jazz Paris L’Alimentation Générale, 10 mai 2023, Paris.

Le mercredi 10 mai 2023

de 20h00 à 00h00

.Public adultes. gratuit

Canal Jazz a le plaisir de vous retrouver le 10 mai prochain pour une soirée Big Jam

Les artistes seront au rendez-vous pour jouer pour le plus grand plaisir de nous toutes et tous.

Le line up est alléchant puisqu’il s’agit d’un quartet de jeunes talents issus des conservatoires parisiens, composé de:

Leïth Del Campo : accordéon

Anya Van Den Bergh : contrebasse

Timon Idrissi : piano

Quentin Monjarret : batterie

La Big Jam a toujours su faire la part belle aux rencontres spontanées alors nous continuons sur cette lancée, venez et jouez avec des gens que vous ne connaissez pas car on n’est jamais à l’abri d’une bonne surprise ! Et si vous ne jouez pas cette fois-ci, venez écouter de la musique vivante, intarissable source de plaisir partagé.

L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : http://alimentation-generale.net/ https://fb.me/e/O55BcX7V https://fb.me/e/O55BcX7V

La Big Jam – Canal Jazz Paris