La Big Conférence La Chapelle-de-Bragny, vendredi 1 mars 2024.

La Big Conférence La Chapelle-de-Bragny Saône-et-Loire

Projection du film DOCUMENTAIRE « Ruptures »

BOULEVERSEMENT DANS LES GRANDES ÉCOLES Une génération qui sort des codes, prête à tout pour vivre en accord avec ses convictions.

Synopsis Leur destin était bien tracé de brillantes études, la promesse d’un bon job et d’un gros salaire. Pourtant, rien ne s’est passé comme prévu. Aurélie, Maxime, Hélène, Emma, ou Romain sortent de Polytechnique, de Sciences Po, de Centrale ou d’écoles de commerce.

Ils et elles ont fait un choix radical renoncer à l’avenir qu’on leur promettait pour une vie qu’ils jugent plus compatible avec les enjeux environnementaux et sociétaux de notre époque. Ce film raconte leur histoire.

Pendant un an, le jeune réalisateur Arthur Gosset, lui-même étudiant à Centrale Nantes, a suivi le parcours de six jeunes, leurs décisions parfois difficiles, leurs ruptures souvent douloureuses et leur courageux choix de vivre en adéquation avec leurs convictions, quoiqu’il en coûte…



Soirée avec échanges après la projection EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 20:30:00

fin : 2024-03-01

72 route d’Hauterive le Haut

La Chapelle-de-Bragny 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté roulottes-en-chantier@orange.fr

