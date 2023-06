Fête de la musique à la Bifurk La Bifurk Grenoble, 21 juin 2023, Grenoble.

Fête de la musique à la Bifurk Mercredi 21 juin, 19h00 La Bifurk

Comme chaque année, Retour de Scène propose aux artistes de se produire le mercredi 21 juin pour un événement tout public et festif !

La Fête de la Musique est un moment incontournable pour les musicien.ne.s amateurs !

BOUBA & AFRICAN PROJECT (Afro Groove)

Bouba de Loemba, chanteur et percussionniste est à l’initiative du projet African Project. Il s’est entouré de musiciens Grenoblois et Lyonnais partageant la culture africaine. La musique nous invitent à un voyage sur la terre des ancêtres pour vibrer et danser au rythme de la forêt et de la tradition, sertis par des compositions originales et quelques reprises revisitées.

https://www.youtube.com/watch?v=FxkT_mhPnbQ

NAPHASSO (Soul)

Naphasso propose une palettemusicale sucrée-salée inspiréepar la soul, le jazz et la funk.

https://www.youtube.com/watch?v=x8nV5K-xM_s

PARMILLE (Rap)

Avec sa plume aux influences littéraire et une énergie frénétique, Parmille est un rappeur originaire d’Annecy qui a su se faire une place sur la scène locale. Tantôt violent, tantôt romantique, ses textes sont sincères, techniques et il nous les propose avec une énergie scénique débordante.

https://www.youtube.com/watch?v=sKl7ykH1inM

ENNE (R&b)

Enne est un projet RNb, soul, pop. Autour de thèmes relationnels, introspectifs et émotionnels, l’artiste propose des compositions et des reprises. D’une voix douce et légère, ses textes font passer des messages cachés, des secrets de la vie, qu’elle tire de ses propres expériences et celles des personnes qui la marquent.

https://youtu.be/xQZneaG2xb0

Date : Mercredi 21 juin 2023

Lieu : La Bifurk – 2, Rue Gustave Flaubert

Horaires : 19h > 23h

Bar sur place : Oui

Snack : Oui

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

©Labifurk