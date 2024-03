La biennale versaillaise Carré à la Farine Versailles, mercredi 3 avril 2024.

La biennale versaillaise Les œuvres d’art réalisées par des mains d’artistes. Le beau, le vrai et le juste y figurent. Plus de 130 œuvres à découvrir et à acquérir ! A ne pas manquer ! 3 – 7 avril Carré à la Farine Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-03T11:00:00+02:00 – 2024-04-03T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T11:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:00:00+02:00

Les œuvres d’art que nous présentons à la biennale versaillaise, mettent l’accent sur la valeur des créations réalisées par des mains d’artistes. Le beau, le vrai et le juste y figurent. Le savoir-faire, la recherche et le travail de nos artistes ont un impact indéniable sur l’art du 21e siècle. Lorsque vous achetez leurs réalisations, vous permettez aux artistes de poursuivre cette œuvre remarquable.

Un grand Merci donc à vous qui les soutenez, et à tous les artistes de la 6e biennale versaillaise !

« L’expérience du beau apaise momentanément le vouloir » – Lucia Mamos-Moreaux

Vernissage : Mercredi 3 avril 2024

Carré à la Farine 70 bis, rue de la Paroisse – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 39 51 52 04 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/carre-a-la-farine/ [{« type »: « email », « value »: « carrefarine@versailles.fr »}] La salle d’exposition dénommée « Carré à la Farine » située dans la halle à la farine de la place du marché Notre-Dame accueille toute l’année (hors vacances scolaires) expositions, conférences et manifestations diverses, exclusivement culturelles ou artistiques.

© Michèle Taupin, « Les Iles », huile sur toile, 120x120cm / © Danièlle Dekeyser, « La bretelle », bronze