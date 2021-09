La biennale de l’architecture Perros-Guirec, 18 septembre 2021, Perros-Guirec.

La biennale de l’architecture 2021-09-18 – 2021-10-17

Perros-Guirec Côtes d’Armor Perros-Guirec

Une fois tous les deux ans et pendant un mois la MAeB vous propose de participer aux nombreux événements proposés à Perros-Guirec et dans le Trégor pour découvrir l’architecture. Des Journées européennes du patrimoine aux journées nationales de l’Architecture, vous aurez l’embarras du choix avec les nombreuses visites, conférences, projections et autres performances aux thèmes divers et variées.

http://ville.perros-guirec.com/mes-loisirs/culture-et-animations/le-mois-de-l-architecture-a-perros-guirec.html

Une fois tous les deux ans et pendant un mois la MAeB vous propose de participer aux nombreux événements proposés à Perros-Guirec et dans le Trégor pour découvrir l’architecture. Des Journées européennes du patrimoine aux journées nationales de l’Architecture, vous aurez l’embarras du choix avec les nombreuses visites, conférences, projections et autres performances aux thèmes divers et variées.

dernière mise à jour : 2021-09-10 par Office de tourisme de Perros-Guirec