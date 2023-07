Mystère à la Bicoulière La Bicoulière Saint-Amand-sur-Sèvre Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Saint-Amand-sur-Sèvre Mystère à la Bicoulière La Bicoulière Saint-Amand-sur-Sèvre, 10 juillet 2023, Saint-Amand-sur-Sèvre. Mystère à la Bicoulière 10 – 14 juillet La Bicoulière Qui n’a jamais entendu parlé du célèbre Boer d’or de Saint-Amand. Un trophée qui trônait il y a encore quelques jours dans le bureau de la maire du village. Une enquête est ouverte auprès des habitants car tous sont soupçonnés. Transforme-toi en détective le temps de ton séjour et aide la commune à retrouver son blason.

Au programme : Un univers magique avec, une ribambelle de grands jeux,

découverte des producteurs, rencontre avec des personnages loufoques et

veillées féériques. Il y en aura pour tous les goûts !

2023-07-10T08:30:00+02:00 – 2023-07-10T23:00:00+02:00

2023-07-14T08:30:00+02:00 – 2023-07-14T18:00:00+02:00
Age min 9
Age max 11

