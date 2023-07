CLAIR-OBSCUR La Bicoulière Saint-Amand-sur-Sèvre, 3 juillet 2023, Saint-Amand-sur-Sèvre.

Des jours clairs aux nuits obscures, la communauté de jeunes campeurs vivra une semaine au rythme d’évènements mystérieux à l’image du « Loup-Garou ». Qui est qui ? Qui fait quoi ? Dans quel but ? Entre missions secrètes et grands jeux délires, une semaine folle les attend.

Balade nocturne, rando vélo, fabrication de cabanes, astronomie, boum, glandouille, feu de camp, nuit à la belle étoile et après-midi délirant feront parti de cette belle aventure.

Pour les plus intéressés d’entre nous, des moments seront proposés autour de la vie à la ferme, entre coups de main et découverte.

La Bicoulière La Bicoulière 79700 Saint Amand sur Sèvre Saint-Amand-sur-Sèvre 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-03T08:30:00+02:00 – 2023-07-03T23:59:00+02:00

2023-07-07T08:30:00+02:00 – 2023-07-07T17:30:00+02:00

nature environnement

Juliette Chevalier/cscmauleonais