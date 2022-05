La Bicoque – Café Culturel – Scène ouverte Redon, 21 mai 2022, Redon.

La Bicoque – Café Culturel – Scène ouverte LA Bicoque (suivre l’A.I.D.E) 1 Rue du Tribunal Redon

2022-05-21 12:00:00 – 2022-05-21 17:00:00 LA Bicoque (suivre l’A.I.D.E) 1 Rue du Tribunal

Redon Ille-et-Vilaine

Scène ouverte

Le Café Culturel,

la Bicoque est un café sans alcool. Il a pour but de valoriser les pratiques artistiques culturelles amateures et professionnelles. Il est ouvert à tous et toutes. Jeunes très jeunes, moins ou plus très jeunes.

