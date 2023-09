Conférence : « Henri IV » La Biche aux bois Escalans, 16 septembre 2023, Escalans.

Conférence : « Henri IV » Samedi 16 septembre, 15h00 La Biche aux bois Participation libre. Sur inscription.

Vert-galant, panache blanc, « Paris vaut bien une messe », édit de Nantes, poule au pot… Henri IV (1553-1610) a laissé une trace saillante dans la mémoire des Français. Sa vie de légende et la légende de sa vie se confondent désormais en un mythe vivace et rassembleur. Par bien des aspects, Henri IV s’inscrit pleinement dans le patrimoine à la fois historique et populaire de la France, et sa mémoire est encore bien « vivante ».

Dans cette conférence inspirée de son ouvrage récemment sorti aux éditions Ellipses (Henri IV, collection « biographies et mythes historiques » ) l’auteur se propose de dresser le portrait de cette homme au destin unique et à l’œuvre foisonnante, dont le mythe, construit pas à pas depuis la fin du XVIe siècle, perdure aujourd’hui plus de 400 ans après son assassinat.

La Biche aux bois CD 59, 40310 Escalans Escalans 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine 07 49 26 11 60 https://confarmagnac.fr [{« type »: « phone », « value »: « 07 49 26 11 60 »}, {« type »: « email », « value »: « conferencesenarmagnac@gmail.com »}] Il s’agit d’une salle des fêtes de la mairie d’Escalans où se produises des conférences. Parking.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

©Grégory Champeaud