Voir https://www.guiguet.com

Alain Guiguet obtient son diplôme d’architecte dplg à l’issue de sept années à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts à Paris et à Marseille dans les ateliers Beaudouinet Dunoyer de Segonzac. … La Bibliothèque 12 Rue Charles Gondouin, Saint-gondon Saint-gondon Portée avec enthousiasme par les créateurs du Loiret, cette fête des arts et des talents garde comme objectif de favoriser la rencontre des publics avec les oeuvres et les savoir-faire, tout en valorisant les artistes et professionnels des métiers d’art installés en Loiret. L’occasion est donnée à tous les participants, créateurs et visiteurs, de mettre en lumière la passion du beau, la capacité de résilience, le goût de l’espoir.

