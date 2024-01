La bibliothèque Saint-Éloi fête le court métrage Bibliothèque Saint-Eloi Paris, mercredi 20 mars 2024.

Le mercredi 20 mars 2024

de 15h00 à 16h30

.Public enfants. A partir de 3 ans. gratuit

Dans le cadre de la fête du court métrage, la bibliothèque Saint-Éloi invite les petits (et les plus grands) à 2 projections inédites sur l’entraide, le courage et la détermination !

La fête du court métrage est un évènement national qui a lieu chaque année au mois de mars, partout en France.

La bibliothèque vous fait découvrir un programme pour les petits (3 à 5 ans), et un autre pour les plus grands (5 à 7 ans) !

« Faire équipe » : 3-5 ans

5 petits films qui prouvent qu’en famille ou entre amis, l’important c’est d’avoir quelqu’un sur qui compter.

« Un problème ? Une solution ! » : 5-7 ans

5 petits films qui montrent que face aux difficultés, nos héros savent faire preuve de détermination.

mercredi 20 mars

– 15h pour les enfants de 3 à 5 ans (30 min)

– 15h45 pour les enfants de 5 à 7 ans (40 min)

sur inscription dès le 20 février

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

Contact : +33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

