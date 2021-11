Paris Bibliothèque Saint-Eloi île de France, Paris La bibliothèque Saint-Éloi dans son quartier Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’évènement: île de France

Exposition de photos, 1971-2021 : 50 ans d’échanges Du grand bouleversement de la rénovation de l’îlot Saint-Eloi, au réinvestissement du quartier par les habitants, cette exposition propose de découvrir comment des initiatives participatives ont très vite vu le jour grâce aux associations de quartier et à la bibliothèque. A découvrir du 1er octobre au 27 novembre, aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. Expositions -> Photographie Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff Paris 75012

Contact : Bibliothèque Saint-Éloi 01 53 44 70 30 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-saint-eloi-1725 https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

Archives de l’Association des résidents du quartier Saint-Eloi

