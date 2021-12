Évran Évran Côtes-d'Armor, Évran La bibliothèque part à la découverte… d’un Noël anglais Évran Évran Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Évran

La bibliothèque part à la découverte… d’un Noël anglais Évran, 22 décembre 2021, Évran. La bibliothèque part à la découverte… d’un Noël anglais Bibliothèque Municipale d’Evran 17 rue de la Libération Évran

2021-12-22 15:30:00 – 2021-12-22 Bibliothèque Municipale d’Evran 17 rue de la Libération

Évran Côtes d’Armor Évran A partir de 4 ans +33 2 96 27 53 33 A partir de 4 ans Bibliothèque Municipale d’Evran 17 rue de la Libération Évran

dernière mise à jour : 2021-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Évran Autres Lieu Évran Adresse Bibliothèque Municipale d’Evran 17 rue de la Libération Ville Évran lieuville Bibliothèque Municipale d’Evran 17 rue de la Libération Évran