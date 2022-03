La bibliothèque monte le son My Favorite Swing Belleville-sur-Loire Belleville-sur-Loire Catégories d’évènement: Belleville-sur-Loire

Cher

La bibliothèque monte le son My Favorite Swing Belleville-sur-Loire, 16 mars 2022, Belleville-sur-Loire. La bibliothèque monte le son My Favorite Swing Belleville-sur-Loire

2022-03-16 – 2022-03-16

Belleville-sur-Loire Cher Belleville-sur-Loire La médiathèque de Belleville sur Loire vous invite au concert de My Favourite Swing.

Ce trio vous donnera à entendre du swing, du vrai, du bon, du qui chante ! La médiathèque de Belleville sur Loire vous invite au concert de My Favourite Swing.

Ce trio vous donnera à entendre du swing, du vrai, du bon, du qui chante ! +33 2 48 54 13 10 La médiathèque de Belleville sur Loire vous invite au concert de My Favourite Swing.

Ce trio vous donnera à entendre du swing, du vrai, du bon, du qui chante ! ©mediathèque Belleville sur loire

Belleville-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Belleville-sur-Loire, Cher Autres Lieu Belleville-sur-Loire Adresse Ville Belleville-sur-Loire lieuville Belleville-sur-Loire Departement Cher

Belleville-sur-Loire Belleville-sur-Loire Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belleville-sur-loire/

La bibliothèque monte le son My Favorite Swing Belleville-sur-Loire 2022-03-16 was last modified: by La bibliothèque monte le son My Favorite Swing Belleville-sur-Loire Belleville-sur-Loire 16 mars 2022 Belleville-sur-Loire cher

Belleville-sur-Loire Cher