Paris La bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill est de sortie! Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris, 26 août 2023, Paris. Du samedi 26 août 2023 au samedi 23 septembre 2023 :

samedi

de 10h00 à 11h00

.Tout public. gratuit Rendez-vous sur place! Les Bibliothèques Hors-Les-Murs 2023! Retrouvez notre sélection de livres, pour des moments de lecture conviviaux sur la placette au bout de la rue Fessart. Rejoignez-nous pour des moments de lectures avec vos enfants sur la placette Fessart (entre l’église Jourdain et l’école Fessart) tous les samedis à partir de 10h. En cas de pluie, la séance aura lieu dans la bibliothèque. Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-dreyfus-weill-1748 +33142084915 bibliotheque.fessart@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill

