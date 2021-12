La bibliothèque idéale de Louis-Philippe Dalembert Médiathèque Jean-Pierre Melville, 22 janvier 2022, Paris.

**Découvrez la bibliothèque idéale de Louis-Philippe Dalembert. L’auteur nous fera plonger dans les œuvres qui ont marqué son parcours et influencé son travail d’écrivain.** Louis-Philippe Dalembert est né à Port-au-Prince et vit à Paris. Depuis 1993, il publie chez divers éditeurs, en France et en Haïti, des nouvelles, de la poésie – notamment aux éditions Bruno Doucey –, des essais et des romans. Ses romans paraissent désormais chez Sabine Wespieser éditeur : _Avant que les ombres s’effacent_ (2017) a remporté le prix Orange du Livre et le prix France Bleu/Page des libraires ; _Mur Méditerranée_, paru en août 2019, a été lauréat du prix de la Langue française, des prix Goncourt de la Suisse et de la Pologne et finaliste du prix Goncourt des lycéens. Son nouveau roman, _Milwaukee Blues_, a paru pour la rentrée littéraire 2021. Le meurtre de George Floyd en mai 2020 a inspiré à Louis-Philippe Dalembert l’écriture de cet ample et bouleversant roman. Mais c’est la vie de son héros, une figure imaginaire prénommée Emmett – comme Emmett Till, un adolescent assassiné par des racistes du Sud en 1955 –, qu’il va mettre en scène, la vie d’un gamin des ghettos noirs que son talent pour le football américain promettait à un riche avenir. Récompensé par le Prix Patrimoines 2021, il a également été sélectionné pour le prix Goncourt, le prix Goncourt des lycéens, le prix Jean Giono, le prix Landernau des lecteurs et le prix du roman Fnac. Les filles du Loir est une association de lectrices et lecteurs qui a pour but de promouvoir la lecture d’œuvres contemporaines et d’organiser des rencontres avec des auteurs. La Bibliothèque idéale de Louis-Philippe Dalembert sera introduite par une Chorale parlée.

