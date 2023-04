La bibliothèque hors les murs, un été avec les bibliothèques Václav Havel et Maurice Genevoix Parc Chapelle Charbon Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

La bibliothèque hors les murs, un été avec les bibliothèques Václav Havel et Maurice Genevoix Parc Chapelle Charbon, 8 juillet 2023, Paris. Du samedi 08 juillet 2023 au samedi 29 juillet 2023 :

samedi

de 16h00 à 18h00

mardi

de 16h00 à 18h00

.Public enfants adolescents. gratuit

En juillet, les bibliothécaires s’installent au jardin pour lire et raconter des histoires ! Durant tout le mois de juillet, les bibliothécaires de Václav Havel et de Maurice Genevoix s’installent au parc… Ils sortent de leur malle magique des tapis de sol, des albums et des livres jeunesses, et proposent aux enfants de lire et écouter des histoires pour profiter de la bibliothèque à l’ombre des arbres du square ! Pas besoin de réserver, il suffit juste de venir ! – Le mardi de 16h à 18h sur l’esplanade Nathalie Sarraute (devant la bibliothèque), ou, en cas de pluie ou de forte chaleur, au square Paul Robin. – Le samedi de 16h à 18h au parc Chapelle Charbon. Parc Chapelle Charbon rue de la Croix Moreau 75018 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-vaclav-havel-8693 01 40 38 65 40 bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeVaclavHavel https://www.facebook.com/BibliothequeVaclavHavel

