La bibliothèque hors les murs, été 2022 à la bibliothèque Václav Havel Bibliothèque Václav Havel Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

La bibliothèque hors les murs, été 2022 à la bibliothèque Václav Havel Bibliothèque Václav Havel, 9 juillet 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du samedi 09 juillet 2022 au mercredi 31 août 2022 :

gratuit

Durant l’été, les bibliothécaires s’installent au jardin pour lire et raconter des histoires ! Pendant les vacances d’été, les bibliothécaires s’installent au parc ou sur l’esplanade deux matinées par semaine. Ils sortent de leur malle magique des tapis de sol, des albums et des livres jeunesses, et proposent aux enfants de lire et écouter des histoires pour profiter de la bibliothèque dans la fraîcheur du matin ! – Le mercredi matin, de 10h30 à 12h : au square Paul Robin, avec les bibliothécaires de Maurice Genevoix – Le samedi matin, de 10h30 à 12h : sur l’esplanade Nathalie Sarraute. (Attention, le samedi 13 août, pas de bibliothèque hors les murs : les bibliothèques sont fermées ce jour-là) Bibliothèque Václav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute Paris 75018

12 : Marx Dormoy (Paris) (275m) : Pajol / Pajol – Riquet (Paris) (18m)

Contact : 01 40 38 65 40 bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-vaclav-havel-8693 https://www.facebook.com/BibliothequeVaclavHavel https://twitter.com/BibHavel Enfants;Littérature

Date complète : Bhlm

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Václav Havel Adresse 26 esplanade Nathalie Sarraute Ville Paris lieuville Bibliothèque Václav Havel Paris Departement Paris

Bibliothèque Václav Havel Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

La bibliothèque hors les murs, été 2022 à la bibliothèque Václav Havel Bibliothèque Václav Havel 2022-07-09 was last modified: by La bibliothèque hors les murs, été 2022 à la bibliothèque Václav Havel Bibliothèque Václav Havel Bibliothèque Václav Havel 9 juillet 2022 Bibliothèque Václav Havel Paris Paris

Paris Paris