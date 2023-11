La bibliothèque François Villon fait sa Nuit de la lecture ! Musée des Moulages de l’Hôpital Saint-Louis Paris, 19 janvier 2024, Paris.

Le samedi 20 janvier 2024

de 18h00 à 20h30

Le vendredi 19 janvier 2024

de 18h00 à 20h00

.Public adultes. gratuit

Des lectures, des histoires, des jeux, un apéro quizz, un spectacle… pour toute la famille sur le thème du corps….

Vendredi 19 et samedi 20 janvier, de 18h à 20h, l’équipe de la bibliothèque vous concocte des activités pour petits et grands !

Vendredi 19 janvier 2024

Deux séries de lecture (de 18h à 19h ou de 19h et 20h au choix) suivies d’une déambulation dans le Musée des moulages de l’Hôpital Saint-Louis.

Lecture bilingue d’extraits du livre Histoire de ma peau de Sergio del Molino (traduit de l’espagnol par Eric Reyes Roher) paru aux éditions du sous-sol en 2023. Avec ses cinq mille moulages, le Musée des moulages niché au cœur des bâtiments historiques de l’hôpital Saint-Louis, est un lieu unique au monde. Il est le cadre idéal pour une approche de la réflexion profonde et sensible sur la peau que propose le livre de Sergio del Molino.

Samedi 20 janvier 2024

De 18h à 19h : Samedi des Histoires



Histoires, jeux, kamishibaïs…

À partir de 3 ans

De 18h à 19h : Apéro quizz



Le corps est à l’honneur pour cette 8e édition des Nuits de la lecture. Nous ferons appel à votre mémoire pour retrouver des chansons sur ce thème, tous genres et époques confondus. Nous vous lirons les textes de ces chansons, auxquels nous ajouterons éventuellement quelques indices… À vous de retrouver les titres !

De 19h30 à 20h15 : Spectacle

Spectacle de conte musical en théâtre d’ombres.

Ce conte de tradition orale australien prend vie comme un voyage poétique et musical illustré en dessins et ombres chinoises.

Ne supportant plus la méchanceté des hommes, un sorcier

les prive des fleurs et disparaît. Dès lors, le pays perd la mémoire des

végétaux, devenus un mythe auquel plus personne ne croit… jusqu’au jour où une

jeune femme décide de partir à la recherche du grand sorcier.

Sur scène, la musicienne Claire Lebrun et la plasticienne

Hortense Gesquière forment un duo unique mêlant textures sonores et techniques plastiques.

De la Compagnie Les parlophones, à découvrir sur leur site Facebook

Retrouvez l’intégralité du programme national sur le site du Ministère de la Culture

Musée des Moulages de l’Hôpital Saint-Louis 1 Avenue Claude Vellefaux 75010 Paris

Contact : https://bibliotheques.paris.fr/ +33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/ https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/

