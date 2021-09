Coulounieix-Chamiers Coulounieix-Chamiers COULOUNIEIX CHAMIERS, Dordogne La bibliothèque fête ses 10+1 ans Coulounieix-Chamiers Coulounieix-Chamiers Catégories d’évènement: COULOUNIEIX CHAMIERS

Dordogne

La bibliothèque fête ses 10+1 ans Coulounieix-Chamiers, 18 septembre 2021, Coulounieix-Chamiers. La bibliothèque fête ses 10+1 ans 2021-09-18 – 2021-09-18

Samedi 18 septembre A l'automne 2010, la bibliothèque municipale François-Rabelais a élu domicile à l'étage du château des Izards. Les festivités prévues à l'automne 2020 avaient dû être annulées en raison de la situation sanitaire. C'est donc samedi 18 septembre prochain que ce lieu de lecture et de culture à dimension familiale fêtera joyeusement ses 10 (+ 1) ans avec une journée d'animations gratuites tout public, sur le thème du merveilleux ! Dix ans, c'est un bel anniversaire ! Si cela peut paraître un jeune âge, l'histoire de la bibliothèque dans le paysage colomniérois s'inscrit tout de même dans les quatre dernières décennies… D'abord créée pour les scolaires à l'initiative d'une institutrice, puis développée au fil des ans par le milieu associatif avant de devenir un équipement municipal : c'est forte de cette histoire que la bibliothèque François-Rabelais a évolué.

Lieu Coulounieix-Chamiers