Châteauponsac 87290 Rue Jules Ferry Châteauponsac 87290 Châteauponsac A partir de 16h place des Tilleuls. Gratuit. Buvette et restaurations sur place assurées par la comité d’animations de Châteauponsac. Bibliothèque Intercommunale Gartempe-Saint Pardoux : 05 55 76 68 73. -16h Vernissage Exposition Photo « Intense » (Cliché sur le cirque Romanes) par Patrice Chesne.

-17h30 Banda « la Châtelaude » départ esplanade bibliothèque direction la place des Tilleuls.

-19h concert « Ej-ce Horo » – Gratuit. « Ej-ce Horo s'inspire d'un métissage culturel propre à la musique traditionnelle d'Europe de l'Est et dresse un panorama riche à travers un répertoire varié, allant du Klezmer aux musiques des Balkans. Le groupe illustre la migration musicale d'un peuple qui, depuis toujours, est condamné à l'errance pour fuir les persécutions dont il est victime. Un voyage folklorique rythmé par des mélodies festives et déchaînées qui en appellent aux valeurs même du peuple tzigane: partage et convivialité»

