La bibliothèque Fessart devient la bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill ! Catégorie d’Évènement: île de France

La bibliothèque Fessart devient la bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill !, 9 mai 2023, . Le mardi 09 mai 2023

de à

.Tout public. gratuit

La Ville de Paris rend hommage à Jacqueline Dreyfus-Weill, qui fut bibliothécaire à Fessart de 1933 à 1937 ainsi que résistante communiste juive, déportée et assassinée à Auschwitz. La ville de Paris rebaptise la bibliothèque municipale Fessart, située 1 6 Rue Fessart (19e), en bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill. Lors des célébrations du centenaire de la bibliothèque Fessart en 2022, des recherches effectuées par l’équipe dans les Archives de Paris, au fonds patrimonial de l’Heure Joyeuse, avec la contribution de bibliothécaires expertes dans le domaine de l’histoire des bibliothèques ont jeté un éclairage particulier sur une femme pionnière dans le domaine de l’éducation nouvelle. Elle travaillera à la bibliothèque Fessart dès 1933 comme responsable intérimaire de la section jeunesse après un stage à l’Heure Joyeuse. Son court passage sera néanmoins marquant pour le jeune public d’un quartier populaire qu’elle accueillera avec des heures du conte sur le modèle anglo-saxon, et à qui elle proposera des activités inédites comme des pièces de théâtres, des contributions à des expositions .Elle la quittera en 1937 mais ne cessera d’exercer ce métier avec la volonté farouche de défendre l’intérêt des livres et de la lecture jusqu’au camp de Drancy d’où elle sera déportée pour des raisons politiques et raciales pour être assassinée à Auschwitz en février 1943. Avec l’aide et le soutien de sa famille qui a également découvert un versant méconnu de son parcours professionnel, le changement de nom de la bibliothèque est un hommage à la mémoire de cette figure remarquable, voté à l’unanimité au Conseil de Paris en mars 2023 sur proposition du conseil du 19ème arrondissement. Inauguration de la Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill le 9 mai 2023 à 16h45 A cette occasion, toute une série de festivités attend le public parisien afin de découvrir cette bibliothécaire hors du commun ! Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill (ex-Fessart) Contact : https://www.facebook.com/Bibliotheques.Paris https://www.facebook.com/Bibliotheques.Paris

Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill

Détails Catégorie d’Évènement: île de France Autres Departement Paris Lieu Ville

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

La bibliothèque Fessart devient la bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill ! 2023-05-09 was last modified: by La bibliothèque Fessart devient la bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill ! 9 mai 2023

Paris